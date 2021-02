Come sono cambiate le rose da 25: Lazio, due ritorni e Musacchio. Rebus Felipe

vedi letture

Concluso il mercato, cambiano in via definitiva le rose a 25 calciatori delle squadre di Serie A. I 20 club del nostro campionato hanno comunicato alle Lega eventuali variazioni: nuove modifiche saranno possibili soltanto in casi eccezionali (per esempio, in qualsiasi momento può essere sostituito un portiere con un altro portiere). Come è cambiata la situazione delle squadre da inizio stagione a oggi? Lo abbiamo analizzato grazie alle liste disponibili sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Per la Lazio non è solo mercato. Rispetto a inizio stagione, le principali novità per la lista biancoceleste non sono legate al mercato: Inzaghi ha infatti progressivamente ritrovato prima Radu e poi Lulic. L’infortunio di Luiz Felipe ha portato la società a intervenire e inserire in lista Musacchio, ma quando il difensore rientrerà sarà da capire chi il club vorrà togliere al suo posto: ora l’elenco è infatti al completo, il grande indiziato pare Andreas Pereira.

LAZIO

Rosa dei 25 a inizio stagione

Lista over 22: Reina, Luiz Felipe, Hoedt, Akpa-Akpro, Vavro, Patric, Leiva, A. Pereira, D. Anderson, Luis Alberto, Escalante, Milinkovic-Savic, Marusic, Fares, Correa, Caicedo, Muriqi.

Lista over 22 formati in Italia: Acerbi, Parolo, Lazzari, Immobile.

Lista over 22 formati nel club: Strakosha, Cataldi.

Rosa dei 25 oggi

Lista over 22: Reina, Hoedt, Akpa-Akpro, Radu, Patric, Leiva, A. Pereira, Luis Alberto, Escalante, Milinkovic-Savic, Lulic, Marusic, Fares, Correa, Caicedo, Muriqi, Musacchio.

Lista over 22 formati in Italia: Acerbi, Parolo, Lazzari, Immobile.

Lista over 22 formati nel club: Strakosha, Cataldi.

Dentro: Radu, Lulic, Musacchio.

Fuori: Luiz Felipe, Vavro, D. Anderson.