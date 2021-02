Come sono cambiate le rose da 25: Sassuolo, dalla lista saluta solo Ricci

vedi letture

Concluso il mercato, cambiano in via definitiva le rose a 25 calciatori delle squadre di Serie A. I 20 club del nostro campionato hanno comunicato alle Lega eventuali variazioni: nuove modifiche saranno possibili soltanto in casi eccezionali (per esempio, in qualsiasi momento può essere sostituito un portiere con un altro portiere). Come è cambiata la situazione delle squadre da inizio stagione a oggi? Lo abbiamo analizzato grazie alle liste disponibili sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Sassuolo, via soltanto solo Ricci. Come molte altre squadre, anche i neroverdi hanno offerto solo una novità per quanto riguarda le proprie liste. Si tratta di Federico Ricci, depennato dopo il passaggio al Monza.

SASSUOLO

Rosa dei 25 a inizio stagione

Lista over 22: Pegolo, Marlon, Peluso, Romagna, Chiriches, Toljan, Kyriakopoulos, Ayhan, Lopez, Djuricic, Obiang, Bourabia, Boga, Ricci, Haraslin, Defrel.

Lista over 22 formati in Italia: Consigli, Ferrari, Magnanelli, Caputo

Lista over 22 formati nel club: Berardi.

Rosa dei 25 oggi

Lista over 22: Pegolo, Marlon, Peluso, Romagna, Chiriches, Toljan, Kyriakopoulos, Ayhan, Lopez, Djuricic, Obiang, Bourabia, Boga, Haraslin, Defrel.

Lista over 22 formati in Italia: Consigli, Ferrari, Magnanelli, Caputo

Lista over 22 formati nel club: Berardi.

Fuori: Ricci.