Come vive questo momento difficile? Di Francesco: "Mi fa star male vedere il Cagliari così"

Come sta vivendo questo momento? "Siamo in difficoltà, ma abbiamo una grande voglia di rifarci. Sento il sostegno di tutti, davvero: quello che mi dà grandissima forza per aiutare la squadra è proprio il supporto ricevuto. Mi fa star male vedere il Cagliari così, peraltro mi trovo benissimo in questa città: voglio dare continuità a tutto questo, al di là dei risultati". L'allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha risposto così a una domanda sul deludente e inaspettato girone d'andata dei suoi nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match con l'Atalanta.