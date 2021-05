Commisso: "Il mio più grande errore quest'anno è stato quello di esonerare Iachini"

Qual è stato il suo più grande errore in questa stagione? E' la domanda posta quest'oggi in conferenza stampa a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina che quest'oggi in conferenza stampa ha risposto così: "Non l'avrei mai dovuto mandare via, l'errore è stato quello di cacciarlo. E l'errore è stato mio, perché ho preso quella decisione subendo la pressione della piazza. Prima di Iachini c'era Montella, ma Iachini rispetto a Montella e Prandelli ha conquistato molti più punti. La responsabilità me la prendo io, ricordo grandi giornalisti che se la sono presa con Iachini e hanno fatto male alla Fiorentina. Questo errore non lo commetterò più, ascolterò più la mia coscienza, i miei istinti e i miei soldi piuttosto che le opinioni altrui".

