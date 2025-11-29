Como, al Sinigaglia solita presenza di VIP. Ieri è stato il turno di Fassbender e Pine

Non è più una sorpresa, ma ogni volta riesce comunque a catalizzare l’attenzione: il Como, quando scende in campo allo stadio Sinigaglia, non attira soltanto tifosi e appassionati di calcio, ma anche celebrità di caratura internazionale. La partita disputata ieri sera contro il Sassuolo - conclusasi con un convincente 2-0 per i lariani - ha confermato questa tendenza, portando nuovamente sul Lago di Como alcuni volti noti di Hollywood.

Tra gli ospiti più attesi in tribuna spiccavano infatti Michael Fassbender e Chris Pine, due protagonisti del cinema americano che non sono passati inosservati tra gli applausi e i flash dei presenti. Fassbender, attore e produttore irlandese-tedesco conosciuto per film come Shame, X-Men e 12 anni schiavo, è da tempo legato al territorio comasco, dove spesso si concede brevi soggiorni tra impegni cinematografici e passione per il motorsport.

Accanto a lui, Chris Pine, amatissimo dal pubblico per i suoi ruoli in Star Trek, Wonder Woman e Hell or High Water, ha seguito con attenzione il match, lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera vibrante dello stadio affacciato sul lago. Entrambi gli attori si sono intrattenuti per l’intera durata dell’incontro, applaudendo le due reti che hanno regalato al Como una vittoria preziosa davanti ai propri tifosi. La presenza di star internazionali durante le partite casalinghe sta diventando un vero e proprio marchio di fabbrica della società lombarda, complice anche l’appeal unico del Lago di Como, ormai meta prediletta di attori, musicisti e imprenditori da tutto il mondo.