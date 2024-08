Ufficiale Como, definita una cessione in Svizzera: Ballet si trasferisce allo Zurigo in prestito

"L'ala 23enne Samuel Ballet - come si legge sul comunicato ufficiale - si trasferisce con effetto immediato dal Como 1907 all'FC Zurigo. Verrà preso in prestito per la stagione 2024/2025, al termine della quale il club cittadino avrà un'opzione di acquisto.

Samuel Ballet si è formato nelle giovanili del BSC Young Boys e ha esordito nella prima squadra dell'YB in una partita contro l'FC Lugano nel febbraio 2020, dove ha subito segnato un gol. L'estate successiva è stato ceduto in prestito all'FC Wil 1900 nella dieci Challenge League e sei mesi dopo è passato all'FC Winterthur, con il quale è stato promosso alla Credit Suisse Super League nel 2022.

Nel gennaio 2024 seguì il trasferimento al Como 1907. Con gli azzurri raggiunse la promozione in Serie A. Ballet porta con sé l'esperienza di un totale di 38 partite di Super League con BSC Young Boys e FC Winterthur, segnando sette gol su tiri e fornito tre assist . Ha collezionato tre presenze in Serie B e sei partite in nazionale con le varie squadre giovanili svizzere. L'FC Zurigo dà un caloroso benvenuto a Samuel Ballet e gli augura buona fortuna e successo".