Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como, Douvikas: "Nico Paz è giovane ma tra qualche anno sarà nei top club del mondo"

Como, Douvikas: "Nico Paz è giovane ma tra qualche anno sarà nei top club del mondo"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Niccolò Righi
Oggi alle 21:08Serie A
Niccolò Righi

L'attaccante del Como Tasos Douvikas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'inizio di stagione suo e dei suoi compagni di squadra. Queste le sue parole: "Il mio compito è quello di segnare, per questo sono qui. Sono molto contento che i compagni mi aiutino a migliorare, mi creino le occasioni per segnare, spero di continuare così".

Qual è il suo gol più importante?
"Il mio goal più importante è il primo contro Lazio, era la prima giornata e abbiamo ottenuto tre punti".

Com'è giocare con un compagno come Nico Paz?
"La cosa più bella con Nico Paz è la nostra intesa in campo, ci alleniamo ogni giorno per migliorare e capirci meglio. Lui è un giocatore di livello ed è importante per me avere un numero 10 come lui che mi aiuti a segnare. Nico è un giocatore giovane e tra qualche anno giocheranno nei club più importanti del mondo ma ovviamente sono contento che lui ora sia qui con me e insieme stiamo migliorando".

Articoli correlati
Douvikas: "Nel Como c'è un'atmosfera molto positiva. Fabregas ci dà tantissimo" Douvikas: "Nel Como c'è un'atmosfera molto positiva. Fabregas ci dà tantissimo"
Como, Douvikas: "Chiedo tante cose a Morata perché è un top. Mi sento cresciuto" Como, Douvikas: "Chiedo tante cose a Morata perché è un top. Mi sento cresciuto"
Como, Douvikas: "Fabregas è il tecnico sognato da sempre. Possiamo andare in Europa"... Como, Douvikas: "Fabregas è il tecnico sognato da sempre. Possiamo andare in Europa"
Altre notizie Serie A
Roma, Gasperini: "Bello vedere il Colosseo ogni mattina. Tifosi? Col tempo..." Roma, Gasperini: "Bello vedere il Colosseo ogni mattina. Tifosi? Col tempo..."
Gattuso: "Sinner e Musetti mi riempiono d'orgoglio. Anche noi vogliamo far innamorare... Gattuso: "Sinner e Musetti mi riempiono d'orgoglio. Anche noi vogliamo far innamorare la gente"
Alessandro Zanoli: "Posso migliorare, darò tutto per l'Udinese. Zaniolo? Sta tornando... Alessandro Zanoli: "Posso migliorare, darò tutto per l'Udinese. Zaniolo? Sta tornando sui suoi livelli"
Goretti sul terremoto in casa Fiorentina: "Non condivido le critiche, la società... Goretti sul terremoto in casa Fiorentina: "Non condivido le critiche, la società è stata pronta"
Como, Douvikas: "Nico Paz è giovane ma tra qualche anno sarà nei top club del mondo"... Como, Douvikas: "Nico Paz è giovane ma tra qualche anno sarà nei top club del mondo"
Sassuolo, Koné: "Voglio vincere, cercavo fiducia e qui l'ho trovata" Sassuolo, Koné: "Voglio vincere, cercavo fiducia e qui l'ho trovata"
Cristante: "Sto vivendo un bel campionato. Moldavia? Ogni partita ha delle insidie"... Cristante: "Sto vivendo un bel campionato. Moldavia? Ogni partita ha delle insidie"
Fiorentina peggior difesa della Serie A, Vanoli: "Serve compattezza, siamo troppo... Fiorentina peggior difesa della Serie A, Vanoli: "Serve compattezza, siamo troppo fragili"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
Le più lette
1 Inter: Chivu oltre il bla bla. Napoli: la pretesa di Conte. Milan: il primo errore di Allegri. Juve: una mano a Spalletti. E la magia di Bologna
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
3 Clamoroso in casa Napoli: Conte assente alla ripresa. Tornerà, in accordo con il club, lunedì 17
4 Italia, le ultime di formazione: Vicario in porta, cambi in difesa. Raspa-Scamacca dal 1'
5 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma da scudetto? Gasperini non spegne le speranze dei tifosi: "Tutti sono liberi di sognare"
Immagine top news n.1 Italia, le ultime di formazione: Vicario in porta, cambi in difesa. Raspa-Scamacca dal 1'
Immagine top news n.2 Fiorentina, Goretti: "Pioli non ha mai chiesto una buonuscita. Esonero decisione sofferta"
Immagine top news n.3 Gattuso annuncia: "Scamacca e Raspadori titolari. Sistema di qualificazioni da cambiare"
Immagine top news n.4 Clamoroso in casa Napoli: Conte assente alla ripresa. Tornerà, in accordo con il club, lunedì 17
Immagine top news n.5 Italia, Gattuso perde Cambiaghi: rientra a Bologna. Calafiori a parte: punta la Norvegia
Immagine top news n.6 Napoli in ansia per Anguissa: si teme uno stiramento. Colpa degli allenamenti del Camerun?
Immagine top news n.7 Milan, Rabiot fa gli straordinari per il derby: rientro in gruppo previsto per martedì
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.2 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.3 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.4 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Marcolini: “Vicenza squadra forte e compatta, può essere l’anno buono per la B”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “Ravenna costruita per vincere. Più esperienza e forza fisica dell’Arezzo”
Immagine news Altre Notizie n.3 Enrico Fedele: "Napoli, situazione grave. Certe crepe possono diventare voragini"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gattuso: "Sinner e Musetti mi riempiono d'orgoglio. Anche noi vogliamo far innamorare la gente"
Immagine news Serie A n.2 Alessandro Zanoli: "Posso migliorare, darò tutto per l'Udinese. Zaniolo? Sta tornando sui suoi livelli"
Immagine news Serie A n.3 Goretti sul terremoto in casa Fiorentina: "Non condivido le critiche, la società è stata pronta"
Immagine news Serie A n.4 Como, Douvikas: "Nico Paz è giovane ma tra qualche anno sarà nei top club del mondo"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Koné: "Voglio vincere, cercavo fiducia e qui l'ho trovata"
Immagine news Serie A n.6 Cristante: "Sto vivendo un bel campionato. Moldavia? Ogni partita ha delle insidie"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, trasferte vietate ai tifosi per i prossimi tre mesi
Immagine news Serie B n.2 Pescara, ecco il comunicato: Gorgone nuovo tecnico. Torna il preparatore dei portieri Di Fiore
Immagine news Serie B n.3 Giannitti su Gorgone: "A Lucca ha fatto un miracolo. E ora a Pescara potrà fare bene"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, arriva la conferma su Gorgone: oggi ha guidato il suo primo allenamento
Immagine news Serie B n.5 Eder: "La Samp merita un presente e futuro diversi. Felice per il ritorno di Foti e Pozzi"
Immagine news Serie B n.6 Inchiesta 'Le Iene', anche la Samp conferma l'archiviazione: "Ribadita la nostra correttezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi, confermate le lesioni muscolari per Masut e Toci. La nota del club
Immagine news Serie C n.2 Marcolini: “Vicenza squadra forte e compatta, può essere l’anno buono per la B”
Immagine news Serie C n.3 Juventus NG, si ferma Turco: lesione muscolare alla coscia sinistra per l'esterno
Immagine news Serie C n.4 Grammatica: “Ravenna costruita per vincere. Più esperienza e forza fisica dell’Arezzo”
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato nuovo allenatore del Livorno
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, il difensore Nicoletti si deve operare al ginocchio: rischia fino a un mese di stop
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Moldavia-Italia, azzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Francia-Ucraina, match point qualificazione per i bleus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Europa Cup, l'Inter cade in casa dell'Hacken: sfortunato autogol di Runarsdottir
Immagine news Calcio femminile n.2 Atletico Madrid-Juventus, formazioni ufficiali: Canzi sceglie il tridente Bonansea-Cambiaghi-Beccari
Immagine news Calcio femminile n.3 Hacken-Inter, le formazioni ufficiali: Magull-Vilhjamsdottir dietro Wullaert. Occhio a Schroder
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Arsenal fa il pieno di pubblico anche al femminile: le 10 gare più viste sono tutte all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia U19, le pre convocate per le qualificazioni europee: 10 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Baldi: "Cancellare la gara di Champions. Con la Lazio dobbiamo svoltare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?