Como, Douvikas: "Nico Paz è giovane ma tra qualche anno sarà nei top club del mondo"

L'attaccante del Como Tasos Douvikas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'inizio di stagione suo e dei suoi compagni di squadra. Queste le sue parole: "Il mio compito è quello di segnare, per questo sono qui. Sono molto contento che i compagni mi aiutino a migliorare, mi creino le occasioni per segnare, spero di continuare così".

Qual è il suo gol più importante?

"Il mio goal più importante è il primo contro Lazio, era la prima giornata e abbiamo ottenuto tre punti".

Com'è giocare con un compagno come Nico Paz?

"La cosa più bella con Nico Paz è la nostra intesa in campo, ci alleniamo ogni giorno per migliorare e capirci meglio. Lui è un giocatore di livello ed è importante per me avere un numero 10 come lui che mi aiuti a segnare. Nico è un giocatore giovane e tra qualche anno giocheranno nei club più importanti del mondo ma ovviamente sono contento che lui ora sia qui con me e insieme stiamo migliorando".