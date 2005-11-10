Ufficiale Cesena, ecco Pagano dalla Roma per il centrocampo: arriva a titolo definitivo

Il club romagnolo ha annunciato l'acquisto del classe 2004 che ha firmato un contratto triennale. Lo scorso anno era in forza al Bari

Il primo colpo di questo fine luglio in casa Cesena è arrivato. Il club romagnolo infatti ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo “dall’AS Roma le prestazioni sportive del centrocampista Riccardo Pagano. Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029”.

La carriera di Pagano

"Classe 2004, Pagano cresce nel settore giovanile dell’AS Roma e, dopo 95 presenze in tre stagioni con la formazione primavera giallorossa, nell’agosto 2023 fa il proprio esordio in prima squadra: al termine della stagione sono 7 le sue presenze totali con l’AS Roma, di cui 4 in Serie A e 3 in Europa League. Nel luglio 2024 si trasferisce all’US Catanzaro, debuttando in Serie BKT e scendendo in campo in 20 occasioni con la maglia dei calabresi. Nell’ultima stagione, invece, passa alla SSC Bari, sempre in cadetteria, collezionando 25 presenze tra Serie BKT e Coppa Italia. - si legge ancora nella nota del Cesena - Punto fermo delle nazionali giovanili dell’Italia, Pagano ha disputato 27 partite con la maglia Azzurra, facendo parte di tutte le rappresentative italiane dall’Under 15 all’Under 20.

Benvenuto in Romagna Riccardo".