Ufficiale Altro colpo per il Picerno: dal Cittadella arriva l'attaccante Destiny Egharevba

L'esterno offensivo arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2028 con il club rossoblù

Dopo il duttile attaccante Andrea Oliviero arrivato dal Catanzaro, il Picerno ha annunciato un altro rinforzo per il reparto offensivo prelevando il classe 2003 Egharevba dal Cittadella.

Il comunicato del Picerno su Egharevba

L’AZ Picerno comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AS Cittadella il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Destiny Efosa Egharevba. L’attaccante ha sottoscritto un contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2028.

Nato a Verona il 4 febbraio 2003, Egharevba è cresciuto nei settori giovanili del Chievo Verona e della Fiorentina. Con la Primavera viola ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, entrando anche nel giro della Nazionale italiana Under 19. Nella stagione 2022/23 ha esordito tra i professionisti con la Vis Pesaro, iniziando un percorso che gli ha permesso di maturare diverse esperienze nel campionato di Serie C. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Recanatese, Renate, Casertana, Cittadella e Giugliano.

Esterno offensivo rapido e potente, Egharevba può essere impiegato su entrambe le corsie. Velocità, forza fisica e capacità di attaccare la profondità sono le principali caratteristiche del nuovo calciatore rossoblù.

Le parole del direttore generale Greco

«Destiny è un calciatore ancora giovane, ma con un percorso importante alle spalle e una buona conoscenza della categoria – dichiara il direttore generale Vincenzo Greco –. Possiede caratteristiche fisiche e tecniche che cercavamo e siamo convinti che a Picerno possa trovare l’ambiente ideale per esprimere pienamente il proprio potenziale».

A Destiny il benvenuto nella famiglia dell’AZ Picerno e l’augurio delle migliori fortune professionali con la maglia della Leonessa.