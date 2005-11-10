Il Pisa attivo sul fronte uscite: in due in C, in 6 in D. E arriva la risoluzione con Beghetto
Non solo mercato in entrata. Il Pisa è attivo anche sul fronte uscite, con alcune di queste già ufficializzate dai club dove sono approdati i calciatori in questione: chi in C, altri a farsi le ossa in Serie D. È altresì resa nota la risoluzione contrattuale con Andrea Beghetto.
Di seguito, il riepilogo offerto dalla compagine nerazzurra:
"Il Pisa Sporting Club comunica di aver definito le seguenti trattative:
- Trasferimento a titolo temporaneo alla Società US Grosseto 1912 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Tosi
- Trasferimento a titolo definitivo alla Società US Pergolettese 1932 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pavanello
- Trasferimento a titolo temporaneo alla Società Pistoiese FC del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Giuliani
- Trasferimento a titolo temporaneo alla Società AC Prato del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Pucci
- Trasferimento a titolo temporaneo alla Società L’Aquila 1927 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Luppichini
- Trasferimento a titolo temporaneo alla Società Piacenza Calcio 1919 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Mazzantini
- Trasferimento a titolo temporaneo alla Società Piacenza Calcio 1919 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Bassanini
- Trasferimento a titolo temporaneo alla Società ASD Seravezza Pozzi Calcio del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Battistella
- Risoluzione consensuale del rapporto contrattuale in essere col calciatore Andrea Beghetto".