Ufficiale Picerno, nuovo innesto nel reparto offensivo: ecco il duttile Oliviero dal Catanzaro

"Giovane di talento formatosi in contesti importanti", così il dg Greco accoglie il classe 2006 che può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco. Arriverà in prestito fino a fine stagione

Dopo il prestito semestrale all'ACR Messina in Serie D nella passata stagione per il giovane attaccante Oliviero c'è il salto di categoria in Serie C: il classe 2006 infatti giocherà in questa stagione con la maglia del Picerno che ne ha comunicato l'arrivo a titolo temporaneo.

Il comunicato del Picerno su Oliviero

L’AZ Picerno comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’US Catanzaro 1929, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Oliviero.

Nato a Napoli il 16 marzo 2006, Oliviero è cresciuto nei settori giovanili di Pescara e Bologna, completando un percorso formativo di alto livello e maturando esperienza anche nella UEFA Youth League con il club emiliano. Attaccante rapido, tecnico e duttile, può agire da seconda punta, trequartista o esterno offensivo. Si distingue per velocità, qualità nell’uno contro uno e capacità di attaccare gli spazi.

Le parole della dirigenza del Picerno

«Andrea è un giovane di talento, formatosi in contesti importanti e con qualità tecniche che riteniamo molto interessanti. Crediamo abbia ancora ampi margini di crescita e siamo convinti che a Picerno possa trovare l’ambiente giusto per proseguire il suo percorso e mettere in mostra il proprio potenziale», dichiara il direttore generale Vincenzo Greco.

«Lo abbiamo seguito con attenzione e crediamo possa rappresentare un valore aggiunto per il nostro progetto tecnico. Ha caratteristiche moderne, grande disponibilità al lavoro e qualità che possono adattarsi bene alle nostre esigenze», aggiunge il responsabile dell’Area Tecnica Roberto Franzese.

Ad Andrea il benvenuto nella famiglia dell’AZ Picerno e l’augurio delle migliori fortune professionali con la maglia della Leonessa.