Como, Ludi: "Fabregas è un fuoriclasse, non abbiamo mai avuto paura di perderlo"
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Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter: "Cesc è il nostro perno, attorno al quale si sviluppa il nostro progetto. È un fenomeno, un fuoriclasse che cresce tutti i mesi e ha un'ambizione e una fame incredibile. A lui dobbiamo tanto, siamo allineati in tutto e sono sicuro che continueremo insieme per tanto tempo".
Non avete paura che qualcuno ve lo porti via?
"Mai avuto paura, non possiamo prevedere il futuro, ma siamo molto contenti del suo lavoro".
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