Como, Marchetti sorpreso da Butez: "Ha lavorato duro, tra i pali non mi convinceva"

Se c'è un giocatore che ha subito un'evoluzione drastica e lampante sulle rive del Lago e sotto le ali di coach Fabregas, quello è senza dubbio Jean Butez. Pescato a metà della scorsa stagione dall'Anversa per appena 2 milioni di euro, il portiere francese calza perfettamente nello stile di gioco del suo allenatore e contribuisce enormemente alle trame di gioco del Como.

Tra abilità nel gioco con i piedi e i 14 clean sheet ottenuti nel corso della stagione di Serie A, favolosa e da quarto posto in classifica al momento, ne ha parlato un altro grande ex portiere che ha trascorso sette anni alla Lazio. Ossia Federico Marchetti: "È un portiere che fa praticamente il centrale a livello di impostazione del gioco, quindi se l'è scelto Fabregas per il suo stile di gioco", la prima analisi proposta dagli studi di Radio Tv Serie A. Salvo poi precisare: "Ovviamente tra i pali non mi convinceva, ma devo dire che si è messo a lavorare duro in questi mesi ed è migliorato, assolutamente".

"Anche questo ti fa capire della tipologia di giocatore che vuole Fabregas", ragiona Marchetti. Gente che ha fame e vuole migliorarsi costantemente. Gente che accetta di mettersi in discussione. In fase di impostazione è sempre stato bravo, tra i pali non era eccelso", la sentenza. "E devo dire che invece quando lo chiamano in causa adesso è sempre ineccepibile", la valutazione finale dell'ex Torino e Genoa, tra le altre.