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Butez: "Fabregas la persona più importante per tutti noi al Como. Non penso alla nazionale"

Butez: "Fabregas la persona più importante per tutti noi al Como. Non penso alla nazionale"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:08Serie A
Pierpaolo Matrone
fonte Da Como, Yvonne Alessandro

Jean Butez, portiere del Como, è stato premiato come miglior giocatore lariano della stagione all’evento dedicato allo Yacht Club di Como. A margine della cerimonia, l'estremo difensore francese ha rilasciato alcune dichiarazioni: "La persona più importante per me e per tutta la squadra è Fabregas, il nostro mister. Sono cresciuto tantissimo con lui. Impariamo ogni giorno e cerchiamo di fare il meglio possibile. Mi aiuta molto nelle cose con le palla, ma anche senza. Il nostro gioco è improntato ad avere la palla e a fare cose con la palla. Per questo tipo di gioco serve tanto lavoro e con lui lo facciamo. Anche coi preparatori dei portieri lavoro tanto e cresco. Ho un ottimo rapporto anche con gli altri portieri, che pure sono molto importanti per la mia crescita".

Sui suoi modelli.
"Da piccolo ero più un giocatore che un portiere. Sono francese, quindi per me Zidane è stato un esempio, per me e per tutti i francesi. Come portieri dico Neuer, Edersn e ter Stegen. Sono portieri moderni e ho guardato molto a loro".

Sogni una chiamata per i Mondiali?
"E' un sogno per tutti i giocatori. Speriamo che ce ne siano molti della nostra squadra ai Mondiali. Ma io ora sono concentrato sul Como e sull'obiettivo di raggiungere il punto più alto possibile della classifica. Far parte della Nazionale sarebbe top, ma non è un obiettivo importante per me. E' più importante fare bene con il Como in questo finale di stagione".

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