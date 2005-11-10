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Oggi Como-Roma, il doppio ex Vierchowod: "Mi piacerebbe lavorare con Fabregas e Gasp"

Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 09:37Serie A
11.10.2026 09:37Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della sfida delle 12.30 fra Como e Roma, il doppio ex della difesa Pietro Vierchowod ha parlato ai taccuini de La Repubblica: "Il Como gioca bene ma, soprattutto in casa, si espone al contropiede. E’ un piccolo problema da risolvere. La Roma invece mi ha stupito. Tutta la squadra si difende e tutta la squadra attacca. Gasperini ha capito che se non prendi gol costringi gli altri a scoprirsi.

Cosa può fare Fabregas? Sacrificare un centrocampista davanti alla difesa. Si piazza lì, intercetta e crea. Noi alla Juve avevamo Deschamps a fare da scudo e non perdevamo mai l’equilibrio. Mi sarebbe piaciuto lavorare sia con Fabregas sia con Gasperini. Mi sarei trovato bene nel calcio di oggi. Fra gli italiani mi piacciono Calafiori e Scalvini, ma difensori veloci come me non ne vedo. Anche se ero in ritardo, recuperavo la posizione.

Chi mi piacerebbe marcare? Malen, sarebbe una bella sfida. Quelli rapidi come lui non me li lasciavo scappare: Muraro, Careca. Douvikas è bravo a proteggere la palla e a buttarsi dentro, alla Graziani". Infine per quanto riguarda un pronostico: "Spero in un pari, non so scegliere. E voglio pochi gol, perché a vedere le difese che sbarellano soffro troppo. Mi piacerebbe un 1-1. Un 4-4 no è calcio, ma un mucchio di errori".

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