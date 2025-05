Ufficiale Conceicao non è più l'allenatore del Milan, ecco il comunicato. Fa posto ad Allegri

vedi letture

Sergio Conceicao non è più l'allenatore del Milan. Lo fa sapere il club rossonero tramite comunicato:

Si legge nella nota del Diavolo: "AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi. La famiglia rossonera saluta l'allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro".

Iniziata il 30 dicembre 2024, l'avventura di Conceicao da allenatore del Milan si conclude appena 5 mesi dopo essere cominciata. Con un trofeo in più, comunque, la Supercoppa Italiana conquistata pochi giorni dopo il suo insidiamento a Milanello, ma con un campionato terminato al 9° posto e la finale di Coppa Italia persa contro il Bologna che hanno segnato la fine anticipata del suo percorso in rossonero, fino all'annuncio ufficiale qui sopra. In tutto per Conceicao sono state 31 le partite nelle quali ha allenato il Milan, con 16 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.