Concluso il prestito alla Salernitana di Simone Verdi: "Chissà cosa ci riserverà il futuro"

Simone Verdi saluta i tifosi della Salernitana. Lo fa tramite un post su 'Instagram', con un messaggio che non chiude la porta a un suo ritorno. Passato a gennaio dal Torino alla Salernitana in prestito secco, il calciatore classe '92 ora tornerà nel club di patron Cairo che, però, non conta su di lui nonostante un altro anno di contratto. "Ho sentito tanti di voi ringraziarmi, ma la realtà è che sono io a dover ringraziare voi, dal profondo del mio cuore. Sei stata la luce nel buio, hai avuto la capacità di farmi ritrovare serenità e gioia con il pallone tra i piedi e nella vita personale. Una città meravigliosa con persone speciali sempre pronte ad aiutare: l’amore che mi dimostrate tutti i giorni mi commuove. L’urlo dei tifosi che grida il mio nome dopo un goal sarà tra i più bei ricordi dalla mia vita. Certi amori ritornano, come le onde del mare. Chissà cosa ci riserverà il futuro. Per ora non posso fare altro che ringraziarvi".