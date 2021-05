Condò boccia l'arbitraggio di Calvarese: "Non c'era il secondo giallo a Bentancur"

E' una autopsia più che un moviolone. C'è stato un cumulo di errori, sia di cattiva interpretazione che di regolamento per le chiamate del VAR". A dirlo è stato Paolò Condò, giornalista presente negli studi di 'Sky' che ha così commentato la direzione arbitrale di Calvarese dopo Juventus-Inter 3-2. "Il merito della Juventus in questa partita è stato quello di aver ottenuto in dieci contro undici i tre punti, tra l'altro per una espulsione - quella di Bentancur - che non c'era. E' stata brava la Juventus a resistere. L'Inter aveva preso il primo tempo sottogamba, mentre nel secondo c'è stata una sveglia", ha detto.