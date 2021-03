Condò: "Ringiovanimento ma con CR7. La Juve si è consegnata a una grande contraddizione"

vedi letture

Il giornalista Paolo Condò, a Sky Sport, è tornato a parlare dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "La Juve in questi anni, e parlo di un processo, si è consegnata a una grande contraddizione. La necessità di ringiovanire la squadra e programmare alcuni acquisti, come De Ligt e Chiesa che hanno funzionato, con un allenatore giovane che deve imparare, ma avendo in squadra il massimo per vincere subito, Cristiano Ronaldo. Questa è una grande contraddizione".