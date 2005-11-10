Conference League, i parziali delle gare delle 21: Brighton in scioltezza, bene gli Hearts
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Simone Bernabei
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Oggi alle 21:52Serie A
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15.10.2026 21:52Serie A
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Si sono conclusi i primi tempi delle sfide di Conference League iniziate alle ore 21, con anche l'Atalanta in campo che sta vincendo 3-0 in casa contro il Pafos. Nelle altre sfide, momentanei successi per il Brighton contro il Kauno Zalgiris, gli Hearts contro il Nordsjaelland ed il St. Truiden sull'Ideria 1999.
Questi i risultati di Conference League dopo i primi 45 minuti
Atalanta-Pafos 3-0
Brann-Lincoln 0-0
Brighton-Kauno Zalgiris 2-0
Copenaghen-Braga 0-0
Friburgo-Jablonec 1-1
Hearts-Nordsjaelland 1-0
St. Truiden-Iberia 1999 1-0
Twente-Thun 0-0
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