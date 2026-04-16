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Conference, per la Fiorentina rimontare il 3-0 del Crystal Palace è solo il primo degli ostacoli

Conference, per la Fiorentina rimontare il 3-0 del Crystal Palace è solo il primo degli ostacoliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:03Serie A
Francesco Benvenuti

Una sola sconfitta nelle ultime 10, con 15 gol segnati e 6 subiti negli ultimi due mesi. La Fiorentina sarà chiamata a compiere una rimonta di non poco conto dopo il 3-0 di Selhurst Park con il Crystal Palace, ma la montagna da scalare per raggiungere le semifinali di Conference riserva ulteriori ostacoli. Dal 12 febbraio scorso, infatti, la squadra del sud di Londra è uscita sconfitta in una sola occasione, nella trasferta di Old Trafford (2-1 per il Manchester United nella 28a giornata di Premier League) e con 6 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 10 si è rimessa in carreggiata sia in patria (+12 sulla zona rossa) che in Conference, dopo una fase campionato chiusa al decimo posto.

Nella ritrovata continuità sui due lati del campo spiccano i 6 sigilli di Ismaila Sarr negli ultimi due mesi: l'ex giocatore di Watford e Marsiglia è divenuto per il Palace l’uomo delle reti pesanti, salendo oltretutto a quota 28 gol in 81 presenze con le Eagles. Impossibile poi non citare Jean Philippe Mateta: il colosso francese contro Fiorentina e Newcastle ha siglato 3 reti (2 dal dischetto) ritrovando così una marcatura che, anche in virtù dell'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese, mancava dal 1 gennaio scorso.

E poi il fattore Oliver Glasner. Tra i tanti meriti del tecnico delle Eagles vi è quello di aver (fin qui) certificato una tendenza strabiliante: condurre la propria squadra ad un finale di stagione sempre in crescendo. Nelle gare giocate da marzo in poi, dal suo arrivo nel sud di Londra, il Palace ha collezionato 18 vittorie, 10 pareggi e sole 6 sconfitte in 34 incontri. Numeri incredibilmente sopra media. La Fiorentina, insomma, dovrà non solo rimontare il 3-0 dell’andata, ma anche annullare la tendenza e lo storico di un Crystal Palace desideroso di sorprendere ancora, dopo la FA Cup e il Community Shield vinti nel 2025.

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