Conferme, sacrifici, addii: da chi ripartirà il nuovo Bologna di Sinisa Mihajlovic?

Da chi ripartirà il Bologna di Sinisa Mihajlovic in vista della prossima stagione? Certamente dal tecnico, dopo il colloquio positivo avuto nella giornata di oggi con la proprietà. Sicuramente da Adama Soumaoro che è stato riscattato dal Lille. Non da Rodrigo Palacio e Danilo, senatori, soprattutto il Trenza, che hanno chiuso la parentesi dopo una lunga permanenza. Difficilmente da Takehiro Tomiyasu, viste le richieste, soprattutto in Germania, per il difensore giapponese. Potrebbe essere lui il sacrificato per provare a far cassa senza dover rinunciare ad altri talenti.

DUE ORE DI RIUNIONE: IL BOLOGNA VA AVANTI CON MIHAJLOVIC

Come Jerdy Schouten, sul quale il pressing del Milan è costante. Come Emanuel Vignato, che nelle ultime giornate è stato inserito da Mihajlovic con costanza e che si prepara per un ruolo da protagonista. Magari partiranno entrambi, o forse uno dei due, ma difficile che ci sia sempre spazio sia per Riccardo Orsolini che per Andreas Skov Olsen. E poi l'attacco: di fatto, tutto da rifare, col solo Musa Barrow come garanzia per Mihajlovic. Bigon e Sabatini sono già al lavoro. Con un punto di partenza. L'allenatore.