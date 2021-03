Consolazione Quagliarella, sale al 2° posto nella classifica dei marcatori all-time della Samp

Non è bastato il momentaneo pareggio di Fabio Quagliarella per risollevare le sorti della Sampdoria. La squadra di Ranieri esce sconfitta dal Dall'Ara (3-1), ma l'attaccante blucerchiato può trovare comunque una (magra) consolazione nei numeri. Oltre ad essere diventato l'ottavo giocatore di movimento a tagliare il traguardo delle 400 partite da titolare nel massimo campionato, infatti, Quagliarella si è portato al secondo posto in solitaria nella classifica dei migliori marcatori all-time della Sampdoria in Serie A: 93 reti, superato Adriano Bassetto fermo a quota 92.