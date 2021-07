Contatto Bologna-Lazio per Orsolini. I rossoblù aprono alla cessione: si può chiudere a 15 milioni

Riccardo Orsolini è un obiettivo di mercato concreto per la Lazio. Come riferisce il Corriere di Bologna, la scorsa settimana ci sarebbe stato un primo contatto tra la dirigenza biancoceleste e quella rossoblù, a margine del playout di Primavera 1. Da parte dei felsinei ci sarebbe la disponibilità a lasciar partire l'esterno ascolano alle giuste condizioni. Un'operazione tutto sommato non impossibile: l'intesa - secondo il quotidiano - può essere raggiunta a 15 milioni, la stessa somma che il Bologna sborsò alla Juventus per riscattarlo a giugno 2019.