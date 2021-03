Conte da ex non ha mai perso contro l'Atalanta: 11 partite e 8 vittorie

La carriera di Antonio Conte ricalca molto quella di Marcello Lippi, almeno nelle tappe principali. Perché pure per il tecnico Campione del Mondo aveva avuto la prima opportunità in Serie A proprio con l'Atalanta, con risultati però abbastanza differenti rispetto a Conte, visto il buon campionato fatto. Invece l'attuale tecnico dell'Inter è stato in carica per 13 partite, conquistando altrettanti punti, salvo poi dare le dimissioni a inizio gennaio, dopo un brutto faccia a faccia con i tifosi, dopo avere perso contro il Napoli.

Da lì in poi Conte non ha mai perso contro l'Atalanta. Né con il Siena l'anno successivo, una vittoria e un pareggio, né con la Juventus, sei vittorie su sei, e nemmeno con l'Inter, con una vittoria e due pareggi per 1-1.

2020-21

Atalanta-Inter 1-1

2019-20

Atalanta-Inter 0-2

Inter-Atalanta 1-1

2013-14

Atalanta-Juventus 1-4

Juventus-Atalanta 1-0

2012-13

Atalanta-Juventus 0-1

Juventus-Atalanta 3-0

2011-12

Atalanta-Juventus 0-2

Juventus-Atalanta 3-1

2010-11

Atalanta-Siena 0-0

Siena-Atalanta 1-0