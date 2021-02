Conte: "Ho i brividi quando penso all'Italia. La porta della Nazionale sarà sempre aperta"

Per Antonio Conte la Nazionale non è un'esperienza chiusa. Dopo l'avventura sulla panchina azzurra dal 2014 al 2016, con gli Europei in Francia chiusi ai quarti, ai rigori, contro la Germania, l'attuale allenatore dell'Inter, intervistato dal Corriere della Sera, non chiude le porte a un clamoroso ritorno in Nazionale:"Adesso il solo pensare alla Nazionale mi fa venire i brividi. La mia porta per l’Italia sarà sempre aperta".