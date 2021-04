Conte: "Koulibaly uno dei tre difensori più forti al mondo, volevo portarlo al Chelsea..."

vedi letture

Domani Lukaku affronterà uno di quei difensori che può davvero metterlo in difficoltà come Koulibaly: in una partita così che consigli può dargli? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Napoli - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Parliamo di uno dei tre difensori più forti al mondo, non a caso quando ero al Chelsea volevo portarlo a Londra. D'altra parte Romelu è cresciuto tantissimo, ma servirà sempre lavorare di squadra".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte.