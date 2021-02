Conte soddisfatto dell'Inter: "Siamo vicini a chi domina da 9 anni. Tutti sanno che ci siamo"

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio di Torino, che non basta alla sua Inter per conquistare la finale di Coppa Italia: "Purtroppo alla fine paghiamo gli errori della partita d'andata, il 2-1 ci ha penalizzato. Non siamo stati fortunati e dispiace, ma al tempo stesso dobbiamo fare alcune riflessioni e capire che contano i 180' e noi abbiamo sbagiato qualcosa di troppo e lo abbiamo pagato. Oggi abbiamo disputato una buona partita, non è semplice comandare all'Allianz Stadium e ci abbiamo messo voglia e determinazione. Abbiamo avuto occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare, ora impariamo da quello che è successo".

C'è stato uno step rispetto alle sfide contro la Juve di un anno fa.

"C'è la sensazione che abbiamo giocato tre partite diverse rispetto a un anno fa, e questo è frutto del lavoro di un anno e mezzo. Tante cose sono migliorate, sotto tutti i punti di vista e piano piano ci avviciniamo a chi domina in Italia da 9 anni. Gli avversari sanno che ci siamo".

Ora si chiude il ciclo terribile con Lazio e Milan.

"Abbiamo cominciato questo ciclo di partite impegnative, ma lo sono tutte. Dobbiamo recuperare bene perché negli ultimi 10 giorni abbiamo fatto un grande sforzo. Ci prepareremo per affrontare squadra ambiziose come noi"