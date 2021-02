Conte: "Solo uno stupido non vede i progressi fatti dall'Inter in questo anno e mezzo"

vedi letture

"Solo uno stupido non vede i progressi fatti dall'Inter in questo anno e mezzo". Antonio Conte parla del percorso fatto dalla sua formazione in questa gestione. "Non siamo ancora dove vorremmo essere, ma la crescita è evidente. Dobbiamo continuare a farlo, sotto ogni punto di vista, anche aggiungendo qualità e migliorando la situazione. I nostri avversari l'hanno capito e ci rispettano ma un percorso per colmare le situazioni non può essere di un anno e mezzo. Dobbiamo correre e migliorare in tutti gli aspetti".