Conte sul rinnovo: "Il mio contratto scade tra un anno, non posso sapere cosa accade all'esterno"

vedi letture

Mister Antonio Conte, alla vigilia del big match con l'Atalanta, è stato interpellato anche sul possibile rinnovo di contratto con l'Inter. Questa la sua risposta in merito: "C'è un dato di fatto, ho il contratto per un altro anno. In questo momento tutti però, io e tutti quelli che lavorano per l'Inter, dobbiamo essere molto concentrati sul presente. Non ci dobbiamo far distrarre da altre cose, bisogna essere concentrati e influire sul presente, da qui alla fine. Quel che accadrà all'esterno non lo so, non posso immaginarlo. È una situazione che ci è caduta addosso ma non deve influire. Noi possiamo influire sul presente e su quello ci dobbiamo concentrare. Capisco anche che si voglia parlare di altro ma dobbiamo essere focalizzati sul presente e per me il futuro sarà da qui alla fine della stagione. Per noi è molto importante dare un segnale di continuità e dimostrare che abbiamo riportato l'Inter dove merita. Quel che accadrà lo vedremo ma non dobbiamo pensare a quel che sarà. Bisogna essere feroci e pensare che il futuro è solo fino a fine campionato, dove noi dobbiamo e possiamo influire".