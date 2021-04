Conte: "Tutti dentro la Pinetina sanno che sta per accadere qualcosa di straordinario..."

Dove metti questa stagione nella tua carriera? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Crotone, gara valida per la 34esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Ho già risposto in passato a questa domanda, inutile tornarci su. L'importante è che questa annata ci ripaghi di tanto sacrificio e sudore, di tante notti insonni...".

Ma è un attesa diversa rispetto al passato?

"Quando ti avvicini a un traguardo l'attesa diventa un qualcosa che devi essere bravo a gestire, per te e per il gruppo. Noi stiamo gestendo il tutto nella giusta maniera, quando ho detto che l'Inter dovrà fare l'Inter vuol dire gestire tutto nella giusta maniera. Però chi è dentro la Pinetina, dalla guardia al giardiniere, sa che sta per esser fatto qualcosa di straordinario..."

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte.