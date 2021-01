"Contro l'Inter una Fiorentina a viso aperto". Rivedi Prandelli alla vigilia della Coppa Italia

vedi letture

"La Coppa Italia non deve essere un fastidio. Chi scenderà in campo dovrà provare a mettere in difficoltà una grande squadra. Ce la vogliamo giocare a viso aperto". Ha parlato così Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Inter. "Le squadre che sono agli ottavi vogliono passare il turno. La Coppa Italia spesso viene visto in un certo modo, poi quando arrivi alle ultime partite l'importanza aumenta. L'Inter verrà per vincere la gara".

Rivedi il video con le parole di Prandelli alla vigilia di Fiorentina-Inter!