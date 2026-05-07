Cosa farebbe in caso di ricca offerta di una big? Lautaro: "Sono fedele al progetto Inter"

Lautaro Martinez è ormai l'idolo incontrastato dei tifosi dell'Inter e il perché è facilmente comprensibile. Il Toro è uno dei calciatori più prolifici della storia dei nerazzurri e in più è il capitano e leader tecnico e carismatico della squadra. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, l'argentino ha risposto così alla domanda su che cosa farebbe in caso di ricca offerta di un top club: "Sono fedele al progetto Inter, mi sento a casa".

Lautaro Martinez sembra non avere motivi per andarsene: "La mia famiglia è felice, abbiamo un ristorante e amiamo Milano. Dal primo giorno tutti mi hanno trattato in un modo impensabile. Ho raggiunto traguardi personali e di squadra davvero importanti". In carriera il classe '97 vanta 372 presenze e 173 gol con l'Inter, oltre a 27 centri in 62 apparizioni con il Racing e 36 gol in 75 partite con l'Argentina.