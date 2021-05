Cosa ha vinto Mourinho? L'incredibile palmares dello Special One: in bacheca 25 trofei!

La Roma che non vince un trofeo dal 2008 ha ingaggiato quest'oggi uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Per le prossime tre stagioni ha infatti firmato José Mourinho, tecnico portoghese che negli ultimi 19 anni ha messo in bacheca ben 25 trofei.

Ha vinto la Champions con due squadre diverse e lo stesso dicasi per l'Europa League. Ha già vinto lo Scudetto per due volte, alla guida dell'Inter, e undici anni fa portò col Triplete l'Inter fino al punto più alto della sua storia. Di seguito lo straordinario palmares dello Special One.

2 volte il campionato portoghese

Porto: 2002-2003, 2003-2004

1 Coppa del Portogallo

Porto: 2002-2003

1 Supercoppa di Portogallo

Porto: 2003

4 volte la Coppa di Lega inglese

Chelsea: 2004-2005, 2006-2007, 2014-2015; Manchester United: 2016-2017

3 volte la Premier League

Chelsea: 2004-2005, 2005-2006, 2014-2015

2 volte il Community Shield

Chelsea: 2005; Manchester United: 2016

1 volta l'FA Cup

Chelsea: 2006-2007

1 volta la Supercoppa Italiana

Inter: 2008

2 volte la Serie A

Inter: 2008-2009, 2009-2010

1 Coppa Italia

Inter: 2009-2010

1 Coppa del Re

Real Madrid: 2010-2011

1 Liga

Real Madrid: 2011-2012

1 Supercoppa di Spagna

Real Madrid: 2012

2 volte l'Europa League

Porto: 2002-2003; Manchester United: 2016-2017

2 volte la Champions League

Porto: 2003-2004; Inter: 2009-2010