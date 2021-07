Cosa pensa del VAR? Spalletti: "È perfetto. Finalmente siamo sulla strada giusta"

Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di presentazione da neo tecnico del Napoli, ha parlato anche del VAR e del suo pensiero sulla tecnologia nel calcio: "Il VAR è perfetto, ho visto partite di B o C dove non c'è e non si può mettere a posto niente, questa cosa è molto importante. Poi le cose possono e devono comunque essere interpretate ma siamo finalmente sulla strada giusta".