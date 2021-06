Cosmi: "Non credo che tornerò subito in A. Il Napoli ci pensi bene prima di cedere Ounas"

Serse Cosmi, è tornato a parlare dopo l'esperienza al Crotone: "Non penso sia possibile tornare subito ad allenare in Serie A, io lavoro perché lo diventi. Aspetterò qualcuno che mi scelga - ha dichiarato a Radio Marte - Col Crotone ci siamo lasciati benissimo, non mi avevano promesso niente e quindi non hanno disatteso niente".

Ounas e Luperto sono pronti per il Napoli?

"Luperto può rientrare tranquillamente, è un ragazzo eccezionale e un grande protagonista. Su Ounas sono convinto che non abbia niente da invidiare a giocatori come Miccoli, Di Natale, Muriel...tutti giocatori che io ho allenato. Va capito e va gestito. Per qualità tecniche può giocare in qualsiasi squadra del nostro campionato. Anche se mi ha fatto perdere la testa in un paio di occasioni, con quelli bravi ci perdo tempo volentieri. Fossi nel Napoli non lo butterei a mare".