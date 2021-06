Costacurta: "Ho consigliato a Mancini di chiamare Raspadori. Malen e Isak possibili sorprese"

Alessandro Costacurta, nel corso della presentazione alla stampa di Euro 2020, ha parlato di quello che sarà il torneo. "Nella mia esperienza da giocatore, agli Europei sono uscito ai gironi mentre al Mondiale c'era una gara facile. Serve sempre la squadra migliore in campo. Portogallo e Francia sono le favorite, insieme all'Inghilterra anche se gli inglesi li vedo 'prosciugati'. Una sorpresa potrebbe essere... l'Italia".

Sui protagonisti "Kane dell'Inghilterra e Mbappé. C'è una gara al Pallone d'Oro qui, ancora non definita. Chi ha vinto la Champions non ha un grande protagonista, la kermesse indicherà chi vincerà il Pallone d'Oro".

Sull'Italia "Ieri sera, dopo la gara dell'Under 21, ho scritto a Mancini dicendo che Raspadori non è male... Potrebbe essere la freschezza e l'energia giusta. Sarebbe il mio consiglio, di solito non mi ascolta".

Sulla Turchia "La dobbiamo temere come la Svizzera. La Turchia è cresciuta, la Svizzera è solida, è una Nazionale tosta con dei buoni difensori".

Sulle sorprese dell'Europeo "Ci saranno poche sorprese, il focus sarà sui giocatori in lotta per il Pallone d'Oro. Ho guardato i nomi dei convocati. Vado su Malen, Olandese, prospetto meraviglioso, e Isak del Real Sociedad".