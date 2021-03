Costacurta: "Il Liverpool può riprendersi. Attenzione ai due attaccanti del Lipsia"

Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del Liverpool e del Lipsia, che si sfideranno tra poco in Champions League ad Anfield, dopo il 2-0 per i Reds in Germania all'andata: "Il Liverpool può riprendere fiducia in questo finale di stagione, ci sta provando e lo sta dimostrando. Nel Lipsia però si sono svegliate le due punte e tutto può succedere".