Costacurta: "Morata buona scelta, ma ce ne erano di meglio. Ibra? Mi piace di più"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando dell'attacco dei rossoneri, che verosimilmente prenderanno Alvaro Morata: "Mi piace la sua attitudine in campo: aiuta la squadra e fa tutto benino. Ammetto che non mi entusiasma e che ce ne sono di migliori, ma tra quelli che erano disponibili sul mercato, è sicuramente una buona scelta. Credo che possa aiutare il Milan e portare i gol che servono".

Sarebbe stato meglio Zirkzee?

"Su Zirkzee sono d’accordo con Zlatan. È l’ora di finirla con i procuratori che vogliono influenzare le scelte di una società con commissioni astronomiche".

Le piace Ibra nel nuovo ruolo?

"Sinceramente adesso comincia a piacermi di più. Per un certo periodo non parlava e non ci metteva la faccia, mentre adesso... Al Milan serve uno che comunichi e lui lo fa bene".

I tifosi rossoneri devono essere ottimisti o no?

"Il Milan è arrivato secondo in A e non ha bisogno di una rivoluzione. Ci vogliono dei miglioramenti, ma c’è tempo per farli".

Ibra ha detto che Theo Hernandez, Maignan e Leao sono incedibili. Che cosa ne pensa?

"Ha ragione. Sono i tre giocatori più internazionali e l’obiettivo deve essere quello di aggiungerne altri, magari facendoli crescere stagione dopo stagione".