Costacurta ricorda Baresi: "Con lui ho capito cosa significa essere professionisti"

L'ex difensore ricorda Franco Baresi, capitano e compagno per oltre dieci anni: "Ha costruito le fondamenta del Milan che dominò l’Europa".

Alessandro Costacurta rende omaggio a Franco Baresi, con cui ha condiviso per oltre dieci anni il cuore della difesa del Milan, insieme a Mauro Tassotti e Paolo Maldini. Un reparto entrato nella storia del calcio e guidato dal capitano rossonero soprattutto attraverso l’esempio. "Franco è stato un’ispirazione per tutti noi ragazzi che abbiamo avuto la fortuna di giocare nella sua epoca", ha raccontato Costacurta a La Repubblica. "Non soltanto per i giovani del Milan, ma per un’intera generazione di calciatori. Ci ha insegnato cosa significasse essere professionisti".

"Gli bastava uno sguardo"

Baresi non aveva bisogno di lunghi discorsi per esercitare la propria leadership: "Era una guida e un esempio in allenamento, prima ancora che in campo. Non aveva bisogno di parlare molto, gli bastava uno sguardo. Per noi era un punto di riferimento assoluto". Secondo Costacurta, soltanto Franz Beckenbauer può essere accostato a lui nell’interpretazione del ruolo: "Avevano una conduzione di palla straordinaria e la capacità di proiettare la squadra in avanti. Franco, in più, aveva una capacità unica di leggere il gioco".

"Costruì le fondamenta del grande Milan"

Per l’ex difensore, Paolo Maldini resta il più grande di sempre, ma Baresi gli era vicinissimo sotto il profilo tecnico e fisico. "Paolo raccolse un Milan già fortissimo. Franco, invece, prese una squadra in difficoltà. Le fondamenta del Milan che avrebbe dominato il calcio europeo le ha costruite lui". Costacurta considera la finale mondiale di Pasadena "la migliore partita mai giocata da un difensore". Il ricordo più personale, però, risale a uno spot pubblicitario del 1994: "Lo vidi ridere davvero di gusto. In quel momento capii che eravamo diventati amici".