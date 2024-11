Costacurta ridimensiona Leao: "È questo, quello degli ultimi 5 anni. Non è un campione"

Il post partita di Monza-Milan su Sky Sport ha portato, nuovamente, a parlare di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, partito dalla panchina anche contro i brianzoli, è in un momento cruciale della sua carriera e su di lui si divide l'intero mondo rossonero. Questo il pensiero dell'ex difensore Alessandro Costacurta sul numero 10 del Milan: "Abbiamo visto tutto quello che è Leao, al 100%. Per me Leao è questo, quello che abbiamo visto negli ultimi 5 anni. È un giocatore importante, salta l’uomo, ma non è fondamentale. Secondo me non è un campione, dipende dalle categorie che vogliamo fare".

Le ultime dichiarazioni di Fonseca su Leao

"Non è un caso, non deve essere un caso perché un calciatore sta in panchina. Deve essere normale, non c'è conflitto fra me e lui. Solamente una scelta dell'allenatore. Per me lui è lo stesso rispetto a Loftus-Cheek o altri giocatori, lo status non conta".

La pagella di TMW di Leao contro il Monza

Dal 63' Leao 5,5 - Neanche il tempo di entrare in campo che ha subito un pallone buono per far male, ma non centra la porta. La porta, sì, che diventa una chimera per tutta la mezzora in campo. Non la colpisce mai, neanche nelle due palle-gol successive. Dà sicuramente qualcosa in più di Okafor, ma spreca troppo.