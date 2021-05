Cottarelli: "Azionariato popolare mette i tifosi al centro del club. L'Inter sa che ci siamo"

vedi letture

L'economista Carlo Cottarelli, tifoso nerazzurro, intervistato da Tuttosport, continua a spingere per l'idea dell'azionariato popolare. "In linea di principio in Germania, vedi il Bayern, le società sportive sono associazioni di tifosi: questa sarebbe stata la vera rivoluzione. Tutte queste iniziative comunque attirano l’attenzione su un sogno, molto romantico, di collocare i tifosi al centro delle società calcistiche".

Contatti con l'Inter?

"No, loro sanno che ci siamo. Il problema più recente dell’Inter, mi pare di capire, sia di liquidità. Il nostro è un progetto a medio termine, non è che renderebbe subito disponibili centinaia di milioni. Non è solo una questione di Inter, è la promozione dell’azionariato popolare e diffuso che vale per tutte le squadre. Il nostro progetto era di rafforzare il capitale dell’Inter, non di entrare come soci di maggioranza"

Qual è il vostro obiettivo finale?

"Creare un legame identitario tra il tifoso e la società. Così si crea un senso d’appartenenza maggiore e sono più semplici anche le attività commerciali. Si va allo stadio con la famiglia, si comprano i prodotti della società: una base più solida dell’investitore straniero che viene qualche anno e poi se ne va. È il sentirsi propria la squadra per cui fai il tifo".