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Cremonese, Davide Nicola è stato esonerato: il comunicato del club grigiorosso
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Adesso è ufficiale: Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. Ad annunciarlo è stato il club grigiorosso con un comunicato pubblicato pochi minuti fa sul sito della società: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola.
Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".
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