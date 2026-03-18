Ufficiale Cremonese, Davide Nicola è stato esonerato: il comunicato del club grigiorosso

Adesso è ufficiale: Davide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. Ad annunciarlo è stato il club grigiorosso con un comunicato pubblicato pochi minuti fa sul sito della società: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola.

Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".