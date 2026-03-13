Cremonese, primo giorno di allenamenti in ritiro: lunedì la sfida salvezza con la Fiorentina
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La Cremonese ha raggiunto il ritiro di Torre Boldone nella serata di ieri, oggi i grigiorossi hanno svolto una doppia seduta di allenamento in vista della delicatissima sfida con la Fiorentina in programma lunedì alle 20.45 allo Zini di Cremona, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.
La mattinata ha visto la squadra scendere in campo alle ore 10 per dedicarsi al lavoro tattico e, successivamente, concentrarsi su una serie di esercitazioni dedicate alle palle inattive.
Nel pomeriggio, al termine dell’attivazione fisica, spazio al lavoro sul possesso palla prima della partita conclusiva.
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