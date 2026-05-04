Cremonese, Terracciano: "Ora serve essere uomini, non c'è tempo per piangerci addosso"

“E’ difficile dire cosa stiamo provando in questo momento, ma non abbiamo tempo per piangerci addosso. Analizzeremo la partita, sapendo che ci sono ancora 9 punti a disposizione. Serve una Cremonese coraggiosa, composta anzitutto da uomini che camminano a testa alta. Non so perché non riusciamo a vincere in casa. Il nostro piano gara è chiaro e prescinde dalla componente ambientale e dall’atmosfera.

La concentrazione deve essere sempre la stessa, in campo tutti sanno quello che devono fare. Noi andiamo dritti per la nostra strada. Pressare alti ci ha permesso di essere più aggressivi e di recuperare tanti palloni, purtroppo poi abbiamo perso lucidità e non possiamo permettercelo. Sarebbe un peccato buttare via tutto, ribadisco un concetto: dobbiamo essere uomini”. Queste le parole del difensore della Cremonese Filippo Terracciano ai microfoni di DAZN.