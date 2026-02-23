Cremonese, Terracciano difende Nicola: "Siamo tutti col Mister, sappiamo che ci spronerà"

Per analizzare il brutto ko per 3-0 maturato ieri sera all'Olimpico contro la Roma, è intervenuto in zona mista il difensore della Cremonese Filippo Terracciano. Queste le sue parole.

Avete approcciato bene il primo tempo. Credi che nella ripresa la Roma abbia approfittato della stanchezza che è subentrata?

“Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ di più, ma alla fine l’hanno sbloccata da calcio piazzato, stavamo facendo bene. Abbiamo peccato di attenzione sulle palle inattive e questo ha deciso il risultato”.

Pensi che ci sia qualcosa da rivedere in attacco?

“Fare male alla Roma è difficile, forse potevamo gestire meglio delle ripartenze ma loro sono una squadra che concede poco a qualunque avversario”.

La lotta salvezza entra nel vivo…

“Si, lo sapevamo sin dalla prima giornata. Non ci siamo mai illusi, oggi più che mai siamo tutti uniti, tra compagni e col mister. L’atteggiamento è stato positivo da parte di tutti, ripartiamo da qui con coraggio”.

Anche oggi tanti tifosi vi hanno seguito dal Settore Ospiti…

“Si, mi hanno sorpreso sin da quando sono arrivato a Cremona perché ci sostengono sempre, sia in casa che in trasferta. Siamo grati del loro supporto e dobbiamo renderli orgogliosi”.

Qual è l’umore nello spogliatoio?

“Sicuramente c’è del rammarico, abbiamo approcciato bene la gara e l’atteggiamento è stato buono. Sapevamo che c’era da soffrire e l’abbiamo fatto bene, la partita si è sbloccata su palla inattiva ma sono orgoglioso della prova dei miei compagni”.

Il calendario sin qui non è stato gentile. Avere un allenatore come Nicola può essere un fattore?

“Siamo tutti col mister, conosciamo il suo carattere e abilità nello spronarci. Andiamo avanti uniti”.