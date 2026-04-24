Cremonese, Terracciano: "Vogliamo provare a giocarcela, non possiamo aspettarli"

Filippo Terracciano, difensore della Cremonese, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sfida sul campo del Napoli: "Sono le nostre intenzioni quelle di provare a fare la partita, siamo consapevoli che non puoi fare novanta minuti di non possesso perché è una squadra di qualità e se tu aspetti dietro tutta la partita prima o poi il gol lo prendi. Vogliamo venire qua per giocarcela con le nostre armi, offendendo quando ne avremo la possibilità, anche perché tenere la palla può essere una forma di offesa. Dobbiamo fare tutte e due le fasi".

Servirà coraggio per uscire dal Maradona con un risultato positivo?

"Il coraggio è dentro ognuno di noi, sappiamo che mancano cinque partite e l'unica cosa che non vogliamo avere è il rimorso a fine campionato di non aver dato tutto. Veniamo qua con coraggio e personalità, per fare la miglior partita possibile".