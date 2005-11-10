Roma, Manu Koné apre all'Arsenal: si intensificano i contatti tra biancorossi ed entourage

Il futuro di Manu Koné continua a essere uno dei dossier più delicati del mercato della Roma. Il centrocampista francese, protagonista di una stagione molto positiva in giallorosso (37 presenze con 2 gol e 3 assist), ha attirato inevitabilmente l'attenzione di diversi top club europei. Nelle scorse settimane l'Atletico Madrid aveva per esempio effettuato un primo sondaggio, senza però ottenere l'apertura sperata dal giocatore. Il classe 2001, infatti, avrebbe preferito attendere altre opportunità prima di prendere in considerazione un eventuale addio alla capitale.

Negli ultimi giorni, però, lo scenario potrebbe essere cambiato. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera questo sabato, l'Arsenal avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del centrocampista, manifestando un interesse concreto nei suoi confronti. I Gunners starebbero valutando Koné come rinforzo ideale per il centrocampo di mister Arteta e la novità è che la destinazione sarebbe particolarmente gradita al francese, affascinato dalla possibilità di misurarsi in Premier League e ai livelli più alti del calcio internazionale.

Al momento non esistono trattative tra i due club, ma la situazione resta in evoluzione e va quindi monitorata con attenzione. La Roma considera Koné una pedina importante e non ha intenzione di privarsene facilmente. Solamente un'offerta dai 50 milioni di euro in su potrà far vacillare i Friedkin.