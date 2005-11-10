Castellanos: "Serie A molto difensiva. Alla Lazio dovevo segnare con 3-4 occasioni..."

Valentin Castellanos si è raccontato al podcast Yo Nunca Nunca, tornando a parlare anche del suo passato alla Lazio, oltre che del momento che sta vivendo al West Ham, con cui è retrocesso in Championship: "Giocare in Premier League è pazzesco. Era il campionato in cui non avevo ancora giocato, perché avevo militato nella Liga e in Serie A, e questo era quello che mi mancava. E quando si è presentata l'opportunità di venire qui, ovviamente non ho esitato perché a livello personale era qualcosa di davvero, davvero fantastico, ed era un sogno che coltivavo".

Il suo entusiasmo è tangibile: "È uno spettacolo, è come l'NBA del calcio. Sì, credo che qui ti vedano come ‘Oh, sei un giocatore di Premier League, amico’. È molto diverso, sei di altissimo livello, capisci cosa intendo? E per me questo è spettacolare. Poi, come ho detto, i campi sono spettacolari, l'erba... La Serie A invece è molto difensiva, molto, molto difensiva".

Rispetto alla Premier, in Italia è diverso: "Da attaccante, l'ho trovata davvero dura perché è molto difensiva. Le squadre si chiudevano molto in difesa, il che significava che ripartivano spesso in contropiede. Non c'era molto gioco aperto; era più difensivo, più combattivo, più tattico. La Premier League è fisica, fisica al 100%. Sono 90 minuti di gioco, 90 minuti. Certo, devi essere in forma smagliante e mi piace perché da attaccante attacchi molto, hai molte più occasioni. Ad esempio, in Serie A hai tre o quattro occasioni a partita, e ti chiedono anche di segnarne una di queste quattro, e tu pensi sia difficile...".

Infine ha svelato di essere scaramantico: "Se gioco bene, cerco sempre di usare le stesse cose. Per esempio, l'anno scorso ho avuto un periodo davvero positivo e indossavo la biancheria intima al rovescio. Una volta li ho indossati al rovescio e il fisioterapista della Lazio mi aveva detto di indossarli in quel modo, che forse mi avrebbe portato fortuna. Ebbene, quel giorno ho segnato e da quel momento ho iniziato a indossarli al rovescio, finché un giorno non ho segnato e ho dovuto smettere".