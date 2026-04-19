Cremonese-Torino 0-0, le pagelle: Bonazzoli ci prova in ogni modo, male Simeone

Risultato finale: Cremonese-Torino 0-0

CREMONESE

Audero 6 – Si sporca i guantoni soltanto nel riscaldamento, per 92 minuti è spettatore non pagante. Poi con un miracolo evita la beffa.

Floriani Mussolini 6 – Chiude la sua onorevole partita con un bell’intervento in anticipo su Simeone. Dal 60' Zerbin 6 - Spinge tanto sulla fascia.

Baschirotto 6 – Il VAR gli nega la gioia del gol. Prestazione positiva, vince tutti i duelli individuali con Adams.

Luperto 6 – Non sbaglia praticamente nulla, facilitato anche dall’atteggiamento rinunciatario del Torino.

Pezzella 6 – Solita spinta sulla corsia di competenza, senza mai trascurare la fase difensiva. Dai suoi piedi partono spesso cross interessanti.

Terracciano 6 – Parte terzino, chiude braccetto e il risultato non cambia: sufficienza piena e segnali di crescita dopo alcune gare non perfette.

Bondo 6 – Lavoro sfiancante a tutto campo per un calciatore che ha le caratteristiche giuste per garantire equilibrio tattico e coperture preventive.

Grassi 6 – Rispetto al compagno di reparto partecipa maggiormente alla manovra e si inserisce con i tempi giusti nell’area di rigore avversaria. Esce tra gli applausi. Dal 75' Payero sv.

Vandeputte 5,5 – Parte forte, poi si eclissa e fatica a entrare in partita. Da una sua iniziativa personale nasce l’azione più pericolosa della gara. Ma si accende a intermittenza. Dal 60' Okereke 6 - Buon impatto, dal suo ingresso in poi parte l'assedio grigiorosso.

Bonazzoli 6 – Un autentico miracolo di Paleari gli nega la gioia del gol. Sette tentativi verso lo specchio della porta, compresa la solita rovesciata che è piatto forte del vasto repertorio.

Sanabria 5,5 – Primo tempo assolutamente negativo, nella ripresa si propone con maggiore continuità ma arriva troppe volte in ritardo sui cross dei compagni. Dall’83’ Djuric sv.

Marco Giampaolo 6 - Il piano tattico sembrava chiaro: gestire il primo tempo e alzare i ritmi nella ripresa. E' mancato solo il gol.

TORINO

Paleari 6,5 – Se il Torino non prende gol è soprattutto merito del portiere. Intervento stilisticamente perfetto su Bonazzoli.

Coco 6 – Alterna chiusure determinanti a qualche errore di superficialità, ma porta a casa la proverbiale pagnotta combattendo fino alla fine.

Maripan 5,5 – Si ritrova a giocare al centro della difesa e tutto sommato se la cava. Soffre di più nella ripresa e viene sostituito. Dal 70' Marianucci 6,5 - Un paio di ottimi interventi.

Ebosse 6 – Perde un pallone sanguinoso, ma rimedia con una bella scivolata. Alti e bassi.

Pedersen 5,5 – Il tipo di partita avrebbe richiesto una spinta maggiore sulle corsie esterne. Invece si limita al compitino e non brilla.

Casadei 5 – E’ una gara tattica e poco spettacolare, proprio per questo ci si aspetterebbe di più dai calciatori di maggior talento. Perde il duello con Bondo.

Gineitis 5,5 – Mezzo voto in più rispetto al compagno di reparto perché almeno dà una mano in interdizione.

Obrador 5 – Sotto il profilo del ritmo i centrocampisti della Cremonese hanno vinto la sfida a distanza con i colleghi in maglia granata. Dal 78' Biraghi sv.

Vlasic 5 – Chi l’ha visto? Il voto è anche generoso. Nessuna giocata di qualità, nessun gesto tecnico in grado di svegliare i compagni dal torpore. Dal 78' Anjorin sv

Adams 5 – In avanti non arrivano palloni giocabili, la bravura di un bomber vero è quella di sapersi creare occasioni da solo. Missione fallita.

Simeone 4,5 – Ingabbiato da Baschirotto e Luperto, deve arretrare molto il raggio d’azione per toccare qualche pallone. Una delle peggiori prove stagionali. Dal 68' Nije 5 - Non è entrato in partita ed è stato sostituito. Dal 90' Kulenovic sv.

Roberto D'Aversa 5,5 - Di buono solo il punto e la classifica che certifica la salvezza. Ma che brutta prestazione!